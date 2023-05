The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bien podría convertirse en el juego más grande de Nintendo hasta ahora. No me refiero a las ventas, sino al contenido del juego. Breath of the Wild fue fácilmente el juego más extenso y ambicioso de Nintendo en términos de alcance y escala, y con Tears of the Kingdom basándose en eso, la aventura que Link está a punto de emprender es absolutamente colosal.

Con tantos lugares por visitar, objetos por fusionar, personajes por conocer y más, es posible que desees un poco de ayuda en tu viaje. Es por eso que Nintendo está lanzando la Guía Oficial Completa de Zelda: Tears of the Kingdom, disponible en ediciones estándar y de coleccionista.

Aquellos que opten por la guía de edición estándar podrán adquirirla por $30 USD, mientras que la edición de coleccionista tiene un precio de $45 USD. Desafortunadamente, en este momento no sabemos qué extras incluirá la edición de coleccionista.

Lo que sí sabemos es que ambas versiones se lanzarán el 16 de junio de 2023, por lo que tendrás que explorar por tu cuenta durante aproximadamente un mes antes de poder obtener algo de ayuda.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: Siento que las guías le quitan todo el sabor a este tipo de juegos, pero con tanto contenido y cosas por descubrir en Tears of the Kingdom, tal vez valga la pena comprar una de estas ediciones para encontrar algo que se te haya escapado, para darle una segunda vuelta al juego o simplemente por coleccionismo.