Desde que se anunció la película live action de The Legend of Zelda, mucho se ha hablado sobre los actores que podrían interpretar a los personajes principales. Uno de los roles más discutidos es el de Zelda. Si bien por el momento no hay información oficial, Patricia Summersett, quien le ha dado vida a esta princesa en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, está dispuesta a ser la elegida para hacer esta visión live action una realidad.

Por medio de una entrevista con GamesRadar, Summersett fue cuestionada ante la posibilidad de darle vida a la Princesa Zelda en la próxima película live action de The Legend of Zelda. Para la sorpresa de nadie, la actriz, quien no solo ha tenido experiencia en el mundo de la actuación por medio de su voz, sino que también ha participado en películas y series, estaría encantada de hacer esto una realidad. Esto fue lo que comentó:

“Por supuesto que lo haré. Me encantaría jugar a Zelda una y otra vez. Ahora estoy bastante conectada con la base de fans. Han pasado siete años, así que esta es mi vida. Han sido tres partidos y siempre puedo aguantar más. Amo esta parte de mi vida y de la comunidad. No es que vaya a desaparecer pronto. Es una alegría absoluta”.

Como siempre, por el momento no hay información oficial relacionada con los actores que participarán en esta adaptación, y aunque a muchos les gustaría que Patricia Summersett fuera la indicada para este papel, es muy probable que otra actriz de Hollywood sea la elección predilecta para Nintendo.

Patricia Summersett se ha encargado de darle vida a Zelda en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, pero es probable que todos aquellos que disfrutaron de estos dos títulos en español latino no la reconozcan. En nuestra región, Jessica Ángeles fue la encargada de prestar su voz a la Princesa de Hyrule, quien bien podría ser seleccionada para el doblaje de este personaje en la película live action que llegará en un futuro.

Junto a Zelda, Summersett también ha prestado su voz a personajes en juegos como Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed, Far Cry 5 y más. Sin embargo, gracias a su trabajo con Nintendo, se ha ganado el reconocimiento en la comunidad de jugadores, y se ha convertido en una figura destacada en el mundo de la actuación de voz en este medio. Su trabajo sigue siendo apreciado por los fanáticos de la franquicia y por la industria del juego en general.

La película de The Legend of Zelda está siendo producida por Nintendo y Arad Productions, con el director de la trilogía Maze Runner, Wes Ball, a la cabeza. Nintendo y Sony se unen para cofinanciar el proyecto. El productor Avi Arad es mejor conocido como el ex propietario de Marvel Comics y fundador de Marvel Studios, la productora responsable de la era MCU de las películas de superhéroes de Marvel. Dejó Marvel en 2006 antes del estreno de la primera película del MCU, pero continuó produciendo las películas de Spider-Man de Sony y sus derivados.

Nota del Editor:

Encontrar a los actores principales para la película live action es algo sumamente complicado. Si el público no está contento con la selección, es probable que esto afecte la emoción que se tiene por ésta adaptación. Si bien el resultado final aún se desconoce, esperemos que no tengamos que esperar mucho para tener una respuesta clara a esta cuestión.

Vía: GamesRadar