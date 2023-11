La película live action de The Legend of Zelda nos ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Tras darse a conocer esta producción, los fans comenzaron a especular sobre, básicamente, cada apartado de la cinta, siendo los actores principales uno de los temas de conversación más llamativos del momento. Si bien por el momento no hay información oficial, un filtrador ha revelado al posible responsable para darle vida a Link.

Recientemente, MyTimeToShine, famoso insider quien recientemente acertó con la fecha de estreno para la segunda temporada de Arcane, señaló que Walker Scobell, a quien vimos el año pasado en la película de The Adam Project, sería el encargado de darle vida a Link en la esperada adaptación live action.

Walker Scobell is the TYPE of actor they want to cast as Link in the Legend of Zelda movie pic.twitter.com/9si81U1lnW — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 8, 2023

Junto a esto, MyTimeToShine compartió una foto del Link de A Link Between Worlds, lo cual indicaría que la adaptación no sería de obras como Ocarina of Time o Breath of the Wild, en donde vemos a un protagonista adolecsente, sino de los juegos en donde Link es todavía un niño. Sin embargo, estos son solo rumores, y por el momento no hay información oficial por parte de Nintendo o Sony.

Para aquellos que no reconozcan este nombre, Walker Scobell es un joven actor conocido por sus papeles en cine y televisión. Uno de sus trabajos más notables es en la película The Adam Project, donde interpretó la versión más joven del personaje principal, Adam, interpretado por Ryan Reynolds. La cinta, dirigida por Shawn Levy, es una aventura de ciencia ficción que implica viajes en el tiempo.

Por su parte, no hay mucha información por parte de la esperada cinta live action de The Legend of Zelda. Después del rotundo éxito comercial de la película animada de Super Mario Bros., muchos pensaron que Nintendo e Illumination ya estaban trabajando en una secuela, y si bien este bien podría ser el caso en un futuro, el siguiente paso para la Gran N en el mundo de Hollywood será protagonizado por Link y compañía.

Actualmente, no hay una fecha de estreno para esta cinta, aunque se espera que llegue a los cines a finales de 2025, o durante la primera mitad de 2026. Considerando que estamos hablando de una producción live action, no solo se requiere filmar a los actores, sino que los efectos especiales y el proceso de postproducción también es un factor que toma mucho tiempo, y bien podría afectar la fecha de estreno.

Tomando en cuenta que la huelga de actores y escritores de Hollywood apenas llegó a su fin, es probable que el guión de la película de The Legend of Zelda sea algo que aún está en desarrollo. Respecto a la adaptación, muchos fans esperan que obras como Ocarina of Time y Breath of the Wild sean la base para esta historia. Sin embargo, no se descarta que aventuras como The Wind Waker, A Link to the Past o Skyward Sword sean el punto de partida tomen los responsables.

Nota del Editor:

En dado caso de que la película de The Legend of Zelda tenga como protagonista a un niño o adolescente, es probable que parte de la comunidad no esté contenta. Sin embargo, también es cierto que esta bien podría ser una gran historia para esta adaptación.

Vía: MyTimeToShine