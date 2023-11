Deadpool 3 y más películas del MCU se retrasan

Con la huelga de actores y escritores de Hollywood llegando a su fin, las grandes compañías han comenzado a reorganizar sus calendarios de estrenos para acoplarse a los más de 100 días de pausa que múltiples producciones sufrieron. Marvel es una de estas empresas, la cual ha anunciado múltiples retrasos para las cintas del MCU, confirmado así que Deadpool 3 moverá su fecha de estreno, aunque la espera no será tan larga.

De acuerdo con reportes por parte de Deadline y The Hollywood Reporter, Deadpool 3 sufrió de un retraso de solo tres meses. En lugar de llegar a los cines el 3 de mayo del próximo año, como estaba planeado, ahora estará disponible el 26 de julio de 2024. Sin embargo, parece que el retraso no fue tan grande gracias a que Ryan Reynolds siguió trabajando en esta cinta.

Si bien la huelga le impidió trabajar como actor y escritor en Deadpool 3, los reportes han mencionado que Reynolds y su equipo aprovecharon el paro para comenzar a editar parte del material que ya habían grabado. De igual forma, se menciona que ya habrían empezado a aplicar los efectos visuales de algunas escenas. Junto a esto, se ha mencionado que Disney mantuvo intactos los sets de grabación, y le pagó a un grupo de personas para estar al tanto y así regresar a trabajar lo más pronto posible.

Sin embargo, Deadpool 3 no fue la única cinta que sufrió de algún retraso. Captain America: Brave New World, la cual estaba plenada para el 26 de julio de 2024, se ha retrasado hasta el 14 de febrero de 2025. Esto no solo deja a Deadpool 3 como la única producción cinematográfica del MCU para el próximo año, sino que esto indicaría que la postproducción de esta cinta es más pesada de lo pensado. Previo a la huelga, Captain America: Brave New World ya había culminado su filmación principal, dejando a la post-producción y a un par de detalles como lo único que se necesitaba.

Por último, se reveló que Thunderbolts y Blade también han movido su fecha de estreno. La primera de estas ha pasado del 20 de diciembre de 2024, al 25 de julio de 2025. La segunda cambió del 14 de febrero de 2025, al 7 de noviembre de ese mismo año.

Recordemos que Los 4 Fantásticos, otra de las grandes producciones del MCU, se estrenará hasta el 2025. Esto significa que si bien en el próximo año solo tendremos una película de este universo cinematográfico, en el 2025 veríamos, mínimo cuatro cintas, lo cual se puede sentir como un exceso para algunos fans de estas cintas. Esperemos que este no sea un sentimiento que muchos tengan.

Después de estas cintas, Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars están planeadas para llegar en el 2026 7 2027 respectivamente, y después de eso, no hay un plan claro, al menos no uno público.

El panorama del MCU en estos momentos es mixto. Si bien producciones como la segunda temporada de LOKI fueron recibidas positivamente, The Marvels no tuvo la misma suerte. De igual forma, muchos esperan con ansias series como Echo y Daredevil, pero no está claro cómo es que estas dos producciones formen parte del arco narrativo que Marvel desea contar durante la quinta y sexta fase de su universo.

Por si fuera poco, también hay que contar con los problemas detrás de cámara. Reportes han señalado que Marvel y Disney desean sacar a Jonathan Majors y su Kang del MCU, esto después de todas las controversias que lo han rodeado en los últimos años, y sustituirlo con Doctor Doom como el villano principal de esta fase. Sin embargo, por el momento no hay información clara, ya que los responsables de estas producciones siguen sin saber cómo realizar este cambio.

En temas relacionados, estas son las primeras reseñas de The Marvels. De igual forma, se filtraron las escenas post-créditos de The Marvels.

Nota del Editor:

Estos retrasos son para bien, o al menos eso quiero creer. Marvel ha sufrido de una sobresaturación después de los eventos de Endgame, y la mejor forma de recuperarse a los fans es por medio de entregar productos de calidad no tan pegados a sí mismos.

Vía: The Hollywood Reporter