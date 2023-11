Se filtran las escenas postcréditos de The Marvels

The Marvels, la siguiente gran propuesta de Marvel para la pantalla grande, llega a los cines el día de hoy. Si bien la recepción crítica inicial no fue positiva, aún hay muchas personas que están emocionadas por el siguiente capítulo en el MCU. Lamentablemente, para algunos las sorpresas han sido arruinadas, ya que las escenas post-créditos han sido filtradas.

Recientemente, varios usuarios de TikTok han reportado que múltiples escenas post-créditos ya circulan por la red social, arruinando así los cameos y sorpresas que muchos deseaban ver por primera vez en el cine. Junto a esto, el público ha reaccionado de una forma mixta a esta información. Algunos están enojados, comentando cosas como:

“El UCM está mal no debe enfocarse en próximos proyectos sino en hacer una historia contundente que ahora el UCM solo se vale de cameos y no historias”. “En Marvel se dieron cuenta que para sobrevivir con esta fase, deben dar fanservice. El fanservice les dará dinero”.

Por su parte, otros más se emocionaron por las filtraciones, y están dispuestos a ir al cine a ver The Marvels.

“A verla al cine se ha dicho”. “Ya la quiero ver”. “Yo por dentro (carita feliz y lagrimita)”.

Te recordamos que The Marvels se estrena el día de hoy, 9 de noviembre, en todos los cines. En temas relacionados, estas son las primeras reseñas de The Marvels. De igual forma, ya puedes ver el primer tráiler de Echo aquí.

Nota del Editor:

Lamentablemente, The Marvels parece ser una de esas películas en las que solo las escenas post-créditos valen la pena. Si bien aún no he visto la cinta para decir si es buena o mala, la recepción inicial no pinta un panorama positivo para la nueva aventura de Captain Marvel.

Vía: TikTok