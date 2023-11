¡Primer tráiler de Intensamente 2!

Inside Out, o Intensamente como se le conoce en nuestra región, es una de las mejores películas de Disney y Pixar en los últimos años. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que una secuela ya está en camino, algo que múltiples reportes y rumores aseguraron durante los últimos meses.

En esta ocasión, Inside Out 2 nos presenta a una Riley como una adolescente. Con esta etapa en su vida ya en marcha, una nueva emoción se une al grupo de Alegría y compañía, y se trata de Ansiedad, personaje que tendrá la voz de Maya Hawke, famosa por su papel como Robin en Stranger Things. Esto fue lo que comentó Kelsey Mann, el director de la secuela, al respecto:

“Ansiedad, con la voz de Maya Hawke, puede ser nueva para el equipo, pero en realidad no es del tipo que se queda en un segundo plano. Eso tiene mucho sentido si lo piensas en términos de lo que sucede dentro de nuestras mentes”.

Por su parte, esta es la descripción de la cinta:

“Inside Out 2 de Disney y Pixar regresa a la mente del recién creado adolescente Riley justo cuando la sede central está sufriendo una repentina demolición para dejar espacio a algo completamente inesperado: ¡nuevas emociones! La alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco, que llevan mucho tiempo dirigiendo una operación exitosa en todos los sentidos, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece la ansiedad. Y parece que no está sola. Maya Hawke presta su voz a Anxiety, junto a Amy Poehler como Joy, Phyllis Smith como Sadness, Lewis Black como Anger, Tony Hale como Fear y Liza Lapira como Disgust. Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen”.