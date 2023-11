El próximo 17 de noviembre por fin estará disponible Persona 5 Tactica, el nuevo spin-off del aclamado juego de Atlus. Sin embargo, un afortunado grupo de jugadores ya tuvo la oportunidad de disfrutar de este título, y es que Persona 5 Tactica fue lanzado anticipadamente en PC.

Así es, hace un par de días, múltiples usuarios de Steam reportaron que el acceso para Persona 5 Tactica se había levantado una semana antes de lo planeado. Como consecuencia, una gran cantidad de jugadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta aventura antes de lo pensado. Al darse cuenta de esto, Atlus reaccionó tan rápido como pudo y volvió a bloquear el acceso a esta entrega.

Persona 5 Tactica has been released early on Steam by accident, I'm playing the game right now pic.twitter.com/OcSVbOrg3H

— Faz (@ScrambledFaz) November 8, 2023