Disney prepara lanzar secuela de Doug

Disney+ continúa con sus revivals y se prepara para traer de vuelta una de las series animadas más icónicas y queridas de los años 90, Doug, casi 25 años después de su finalización con la película Doug’s 1st Movie en 1999. Originalmente estrenada en Nickelodeon en 1991, Doug se convirtió en una de las grandes producciones animadas de la época, formando parte de una generación dorada para la red.

La historia se centra en el adolescente que da nombre a la serie, un chico tímido y poco popular, pero con una gran imaginación, que se enamora locamente de una de sus compañeras, Patricia “Patti” Mayonnaise. La serie se enfoca en la experiencia de Doug como adolescente, sus amistades, su relación con su familia y su primer amor. La serie siempre recibió elogios de la crítica, lo que llevó a la franquicia a expandirse al mundo de los cómics, videojuegos e incluso una obra de teatro titulada ¡Doug Live!, que se llevó a cabo de 1999 a 2001. Por lo tanto, ahora que Disney+ está reviviendo tantos éxitos del pasado, no sorprende que Doug se una al elenco.

Ahora, en una entrevista con Tenn Buick, el creador de Doug, Jim Jinkis, reveló que una serie secuela está en fase inicial de desarrollo en Disney+. El programa seguirá a los hijos de Doug y Patti, sin duda en un formato similar al de la serie original.

A pesar de haber concluido su emisión en Disney y ahora pertenecer a la Casa del Ratón, no hay duda de que las primeras temporadas de Doug formaron parte de un cambio generacional impulsado por las producciones animadas de Nickelodeon. Doug fue producida por la compañía Jumbo Pictures y las primeras cuatro temporadas se emitieron en Nickelodeon con gran éxito. Sin embargo, decidieron no renovarla para una quinta entrega, terminando en 1994.

En 1996, Disney compró Jumbo Pictures, encargando una temporada adicional de 26 episodios, que se emitió en ABC. Después de la muy buena acogida, se renovó por dos temporadas más y una película, que presentó el final de la historia en 1999.

Pero cuando se estrenó en 1991, Doug se unió a otros dos programas originales de la red: Rugrats y The Ren & Stimpy Show. Aunque estas tres series fueron creadas para un público infantil, muchos de los temas que abordaron eran bastante serios y adultos. Doug, por ejemplo, expuso muchos conflictos adolescentes de manera directa como el acoso. Y Rugrats presentaba escenarios de la vida adulta pero desde la perspectiva de bebés protagonistas, así como eventos históricos. Estas producciones fueron seguidas por Rocko’s Modern Life, Aaahh!!! Real Monsters, ¡Oye Arnold!, ¡KaBlam!, The Angry Beavers, CatDog y The Wild Thornberrys, todas con estilos de animación similares y manteniendo temas más adultos o tramas peculiares, diferenciándose del resto de las redes que ofrecían programación infantil.

En 1999 se estrenó Bob Esponja, lo que marcaría un nuevo comienzo para Nickelodeon, aunque más tarde llegaron otras series similares a las anteriores, como Rocket Power, As Told by Ginger o Invader Zim, que continuaron respondiendo al modelo anterior del que poco a poco se estaban alejando.

