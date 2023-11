The Marvels ya tiene reseñas por parte de la prensa

Esta semana por fin se estrena una más de las cintas del MCU, misma que viene a poner pauta para el siguiente evento importante en el que grandes héroes se reunirán para derrotar a un enemigo en común, con esto estamos hablando claramente de The Marvels. Y como ya es costumbre, la prensa especializada ya ha podido echarle un vistazo de forma anticipado, compilando comentarios que pueden ser mixtas, pues hay gente a la que le gustó y a quienes no.

Algo bien sabido, es que en la página conocida como Rotten Tomatoes se juntan las calificaciones para tener un promedio de todas ellas, y en esta ocasión ha sido un fallo que la crítica no ha dejado pasar, pues hasta este momento al producto se le considera como podrido, quedando debajo del 60% de puntuación. Concretamente un 54, por lo que se le podría considerar entre las peores películas de la marca hasta la fecha.

Aquí algunos comentarios por parte de los expertos en cine:

Total Film: Lucha para mantenerse coherente durante una buena parte de su tiempo de ejecución relativamente breve. Independent UK: Mientras Marvel está ocupada inundándonos de contenido, la película de DaCostas nos ofrece la única cosa que hizo que esta franquicia funcionara en primer lugar. Associated Press: Como suele ocurrir con los intentos de poder de las chicas de Marvel, se siente un poco complaciendo en todos los lugares equivocados y realmente no se compromete con cualquier punto de vista femenino específico o único. Washington Post: The Marvels están tan alimentados por el servicio de fans y la fórmula, como casi todo en la UCM en estos días, que le da poca ensuelta a conceptos básicos como la comprensión narrativa. Age of The Geek: Si bien esta película es una victoria para la diversidad, la trama no es particularmente interesante y bajo la directora Nia DaCosta los turnos tonales fallan y el tiempo cómico está apagado.

Recuerda que The Marvels llega a los cines el 9 de noviembre.

Vía: Rotten Tomatoes

Nota del editor: Muchos tenían la preocupación de que esta película no fuera a funcionar, y efectivamente, resultó en algo que no gustó realmente. No era necesario que fuera la obra de arte, pero al menos que cumpliera en cuestión de calidad hacia lo que encamina el MCU con el villano Kang.