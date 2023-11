Al igual que los fantasmas que atormentan Nueva York, Los Cazafantasmas se rehúsan a morir. Después de la mixta recepción de Ghostbusters: Afterlife en el 2021, muchos pensaban que la serie se tomaría un largo descanso. Sin embargo, el día de hoy se ha revelado el primer tráiler de la siguiente aventura de esta serie, conocida como Ghostbusters: Frozen Empire.

En su primer tráiler, Ghostbusters: Frozen Empire nos muestra una vez más a Nueva York, la cual ha sido azotada por un fantasma de hielo que pone en peligro la vida de todos los habitantes de esta ciudad. Afortunadamente, tanto los nuevos como los viejos Cazafantasmas están haciendo todo lo posible para poner un fin a este temible enemigo.

Ghostbusters: Frozen Empire llegará a las salas de cine el próximo 29 de marzo de 2024. Al ser una continuación directa de Ghostbusters: Afterlife, Finn Wolfhard, Carrie Coon y Paul Rudd están de regreso, esto junto a Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson, aunque se desconoce si Sigourney Weaver tendrá un papel en esta cinta más allá de un cameo.

Nota del Editor:

Ghostbusters: Afterlife no fue una mala película, pero tampoco fue muy buena. Mis expectativas por esta nueva entrega son cero, por lo que bien podría sorprenderme, aunque si no es buena, tampoco me voy a decepcionar.

