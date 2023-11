Tras la revelación de que Nintendo y Sony se encuentran trabajando en una película live action de The Legend of Zelda, los fans han comenzado a especular sobre los actores que formarán parte de esta cinta. De esta forma, solo era cuestión de tiempo para que alguien le preguntara a la Inteligencia Artificial cuál sería el elenco perfecto para esta adaptación, y el resultado bien podría sorprender a más de uno.

Recientemente, los fans usaron Chat GPT para saber cuál sería el elenco perfecto para la película live action de The Legend of Zelda. Para la sorpresa de muchos, Tom Holland no fue el indicado para darle vida a Link, sino Timothée Chalamet, quien fue seleccionado al demostrar su lado heroico por su trabajo en películas como Dune.

Por su parte, Lily James, famosa por películas como Baby Driver y el live action de La Cenicienta, sería la indicada para darle vida a Zelda. De igual forma, se ha elegido a Idris Elba, a quien hemos visto en las películas de Thor y es la voz de Knuckles en Sonic the Hedgehog 2, como el perfecto Ganondorf.

Sin embargo, esto no termina aquí, ya que Chat GPT también ha seleccionado a un elenco de actores que podrían protagonizar una película específica sobre Breath of the Wild. Aquí se menciona que Taron Egerton y Lily Collins serían los indicados para Link y Zelda, respectivamente.

Por otro lado, se han seleccionado a Anya Chalotra como Mipha, Dwayne “The Rock” Johnson como el Daruk, Rosario Dawson como la Urbosa, y Tom Holland como Revali.

Te recordamos que por el momento no sabemos cuáles serán los actores oficiales de la película, pero eventualmente esta información estará disponible para el público en general. En temas relacionados, estos son los actores que los fans quieren ver en esta cinta. De igual forma, puedes conocer más sobre el live action de The Legend of Zelda aquí.

Nota del Editor:

Conseguir a los actores indicados para la película de The Legend of Zelda suena como algo muy complicado. No solo es necesario encontrar a las personas que puedan verse como Link y compañía, sino que necesitan actuar adecuadamente. Será interesante ver si a Link le dan una voz, o si se enfocan en otros personajes.

Vía: Chat GPT