Ya sabemos cuándo será revelado GTA VI

Grand Theft Auto V llegó al mercado en el 2013, y desde entonces los fans han esperado con ansias la siguiente gran entrega de la serie. Han pasado 10 años desde entonces, y hemos visto a Rockstar entregarnos múltiples versiones de este título, así como Red Dead Redemption II y GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Afortunadamente, la espera está por terminar, ya que el siguiente juego de Grand Theft Auto será revelado el próximo mes.

Por medio de un comunicado oficial, Sam Houser, fundador de Rockstar Games, ha confirmado que el primer tráiler del siguiente GTA será revelado al público en general a principios del próximo mes de diciembre, esto durante el marco del 25 aniversario de la compañía. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023