Square Enix registra pérdida de ingresos histórica

Si bien no está libre de problemas, Square Enix nos ha entregado un fantástico catálogo de juegos durante los últimos años. Sin embargo, parece que no todos los proyectos están cumpliendo con sus expectativas financieras, puesto que un nuevo reporte ha revelado que la compañía japonesa ha registrado pérdidas récord en el sector económico.

De acuerdo con Takashi Mochizuki, reportero de Bloomberg, Square Enix anunció una revisión de su línea de juegos a gran escala en desarrollo, lo que resultará en una pérdida récord de ¥22,100 millones de yenes. Esto da a entender que algunos de los proyectos clave de la compañía no han resultado ser los éxitos esperados.

Foamstars es un ejemplo de un juego que puede tener parte de la culpa. Este es un juego como servicio, al cual se le invirtió bastante dinero, y aún recibe soporte. Sin embargo, el público reaccionó negativamente a esta exclusiva de PlayStation, y el número de jugadores activos es pequeño, convirtiéndose en una herida que no para de sangrar para Square Enix.

Sin embargo, este no sería el único problema. Final Fantasy VII Rebirth, el cual también tuvo un periodo de desarrollo costoso, no ha cumplido las expectativas de Square Enix, y reportes han señalado que este título apenas y ha vendido más de dos millones de unidades a más de un mes de su lanzamiento, lo cual lo pondría por debajo de lo generado por Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI.

Aunque Square Enix no ha mencionado qué medidas tomará para evitar un reporte similar en un futuro, es probable que la escala de algunos proyectos disminuya sustancialmente. Uno de los títulos que no se vería afectado por esto sería Visions of Mana, título que estará disponible en el verano de este año, aunque no se puede decir lo mismo de proyectos como la tercera parte del remake de Final Fantasy VII.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Square Enix en una industria que, como ya hemos mencionado en el pasado, se está volviendo insostenible en sus producciones de alto nivel. En temas relacionados, juego de Square Enix regresa a la eShop del Switch. De igual forma, la compañía habla sobre el remake de Chrono Trigger.

Nota del Autor:

Aún no hay despidos, pero Square Enix puede recurrir a esta terrible práctica si las cosas siguen este curso. Está claro que los costos de desarrollo de sus juegos son altos, por lo que las expectativas de ventas también son altas, y algo difíciles de alcanzar.

Vía: Takashi Mochizuki