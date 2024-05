Kojima confirma que el rodaje de Death Stranding 2 terminó

Hace ya algunos meses que finalmente se ha confirmado el nombre que tendrá Death Stranding 2, On The Beach, y desde esa revelación con tráiler incluido no hemos sabido mucho más al respecto, puesto que en Kojima Productions se han mantenido en silencio total sobre el desarrollo de este título. Sin embargo, de forma reciente ha salido más información del propio director del estudio, misma que nos indica que la creación del producto va por buen camino y lo tendremos en tiempo y forma.

Según lo que se ha informado de forma reciente, en el programa de radio conocido como Hideo Kojima’s Radio: Infinity, el creador de la franquicia reveló que el equipo terminó de filmar y grabar con el elenco de este videojuego y desarrollo ahora entrará en una “fase de ajuste” que durará aproximadamente un año. Durante esta fase, trabajarán para refinar las transiciones entre escenas y controles, así como aumentar la claridad general y el valor de entretenimiento del mismo.

Para quien no tenga entendido el concepto de rodaje, es de las grabaciones tanto de voz como la parte de motion capture en los personajes.

Acá una descripción más concreta:

El motion capture, o captura de movimiento, es una tecnología que permite grabar los movimientos de personas u objetos y luego utilizar esos datos para animar modelos digitales en entornos virtuales. Esta técnica se utiliza ampliamente en diversas industrias, como el cine, los videojuegos, la animación, y la investigación científica. Es una herramienta poderosa que ha revolucionado la manera en que se crean animaciones y se estudian movimientos, permitiendo un grado de realismo y eficiencia sin precedentes.

Death Stranding 2: On The Beach se lanzará en 2025 para PlayStation 5.

Vía: Automaton

Nota del autor: Es evidente que no veremos algo grande antes de Summer Game Fest, aunque también es posible que sepamos nada hasta la presentación de The Game Awards de 2024. Habrá que esperar algún tiempo y conocer la fecha de lanzamiento oficial.