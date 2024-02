Death Stranding es un juego que logró cautivar al público por su historia y personajes. Con la secuela en camino, muchos esperan con ansias el regreso de los miembros de este elenco. Sin embargo, Hideo Kojima ha confirmado que Clifford Unger, interpretado por Mads Mikkelsen, no aparecerá en Death Stranding 2: On the Beach.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Kojima reveló que Death Stranding 2: On the Beach no contará con la participación de Mads Mikkelsen, puesto que la historia de su personaje llegó a su fin en el primer juego de la serie. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hemos recibido muchos mensajes entusiastas que dicen: ‘¡Yo también quiero ver a Cliff en DS2!’. Sin embargo, Mads no aparece en DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH. Si han JUGADO DS1 hasta el final, lo entenderán. Cliff es un personaje que jugó un papel muy importante y especial en Death Stranding. Mads entendió esto y lo interpretó maravillosamente. El Cliff de Mads permanecerá en la historia de Death Stranding y en tus recuerdos para siempre. Es porque nos preocupamos por el personaje de Cliff que no aparecerá en DS2. Por favor entiendan”.

If you have PLAYED DS1 to the end, you will understand. Cliff is a character who played a very important and special role in Death Stranding. Mads understood this and performed it beautifully. Mads' Cliff will remain in the story of Death Stranding and in your memories forever.… https://t.co/WzECINz6vR — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) February 3, 2024

En el original Death Stranding, Clifford Unger se nos presentó como un antagonista durante gran parte de la aventura, puesto que nos enfrentamos a él en múltiples ocasiones, cada una ambientada en una guerra histórica diferente. Sin embargo, también tuvimos la oportunidad de ver su trágica historia, y conocer la relación que tiene Sam Porter Bridges.

Si bien Clifford Unger no regresa, ya sabemos que Death Stranding 2: On the Beach contará con la participación de Sam, Fragile, Higgs Monaghan y Lou. Sin embargo, se desconoce si compañeros de la aventura original, como Hearthman y Deadman, tendrán algún tipo de participación en la secuela.

Considerando que Death Stranding 2: On the Beach llegará a nuestras manos hasta el 2025, aún falta algo de tiempo para tener una respuesta clara a esta pregunta. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler del juego. De igual forma, A24 se une a la producción de la película de Death Stranding.

Nota del Editor:

Está bien que Mads Mikkelsen no tenga un papel en Death Stranding 2: On the Beach. Su historia llegó a su fin en el primer juego, y no hay razón para verlo de nuevo. Los fans deben de entender que las cosas llegan a su fin, y eso incluye el arco narrativo de algunos personajes que quieren.

Vía: Hideo Kojima