Justamente como los rumores ya lo apuntaban, durante el State of Play del día de hoy tuvimos un nuevo vistazo a Death Stranding 2 On the Beach, el siguiente juego de Kojima Productions. Este avance nos permitió ver un poco más sobre la historia, y el regreso de múltiples personajes, incluyendo uno de los antagonistas principales del primer juego.

En esta ocasión, nuestra tarea será unir a todo el mundo en un estilo similar a lo que hicimos con Estados Unidos en el primer título. Una de las principales regiones que se ha confirmado es México. De esta forma, podemos esperar un estilo de juego similar, con un gran enfoque en la conexión que hay con otros jugadores. Junto a esto, también podremos disfrutar del mismo estilo de combate y sigilo que vimos en el primer título.

Junto a esto, se ha confirmado que el nombre completo de este juego es Death Stranding 2 On the Beach. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento para Death Stranding 2 On the Beach, más allá de una ventana de 2025.

Vía: State of Play.