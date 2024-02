Dave the Diver también llega a PlayStation

El nuevo state of play nos ha traído anuncios bastantes llamativos, entre ellos un nuevo vistazo por fin a Silent Hill 2, así como la fecha de lanzamiento de Stellar Blade y claro, no olvidemos que SEGA tuvo lo suyo con la revelación sorpresiva de Sonic Shadow Generations. Por otro lado, los indies también tuvieron su espacio, y dentro del marco de eventos al fin se confirma que Dave The Diver llegará a consolas de PlayStation con todo y un anuncio adicional.

Este es un DLC de Godzilla en el que vamos a interactuar con el lagarto gigante de Japón.

Aquí puedes ver el tráiler:

En cuanto a la fecha de lanzamiento para esta versión de Dave The Diver para PS5, se lanzará en algún punto de abril, sin aún una fecha concreta.

Vía: State of Play