Nuevo vistazo al remake de Silent Hill 2

Konami hizo un gran acto de presencia durante el State of Play del día de hoy. No solo confirmaron que un nuevo juego completamente nuevo de Silent Hill ya está disponible de forma gratuita, sino que nos dieron un nuevo vistazo al esperado remake de Silent Hill 2, aunque, lamentablemente, aún no tiene fecha de lanzamiento.

Este nuevo avance nos mostró un poco más del trabajo que Bloober Team ha llevado a cabo con el clásico de PlayStation 2, el cual luce simplemente espectacular, y conservará múltiples elementos que hicieron al título original especial para muchos.

Lamentablemente, Konami no confirmó una fecha de lanzamiento, algo que muchos ya estaban esperando, por lo que aún no sabemos cuándo es que el remake de Silent Hill 2 estará disponible en PlayStation 5.

Vía: State of Play