Se anuncia Sonic Shadow Generations

Dentro del State of Play que se ha llevado el día de hoy las sorpresas no se han hecho esperar, una de ellas fue ni más ni menos que la fecha oficial de Stellar Blade, juego de acción que viene siendo uno de los más esperados en plataformas PlayStation por bastantes años. No obstante, llamó la atención que el rumor de la presencia de SEGA en el evento fuera real, y así nos muestran ni más ni menos que Sonic Shadow Generations.

El cual se presume como el juego que ya conocíamos que llegó en el 2011 pero con un añadido interesante, y ese es el de que ahora el rival Shadow hará acto de presencia como personaje jugable, pasando por sus niveles icónicos desde su primera aparición en Sonic Adventure 2.

Aquí puedes ver el avance:

En cuanto a la fecha de lanzamiento del juego, será en otoño cuando lo podremos ver.

Vía: State of Play