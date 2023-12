A finales del 2022 se dio a conocer que Death Stranding, el aclamado juego de Hideo Kojima, tendría una adaptación live action para el cine, algo que emocionó mucho a los fans. Pese a que no tuvimos mucha información sobre este proyecto a lo largo de este año, recientemente se confirmó la participación de A24 en esta producción, algo que tiene contenta a la comunidad.

Notablemente, esta información no se dio a conocer por medio de un anuncio tradicional, sino que una playera reveló la colaboración entre Kojima Productions y A24. Esto es lo que se comenta en la descripción de esta camiseta, la cual cuenta con un diseño que combina el logo de la productora con elementos visuales de Death Stranding:

“Es oficial: nos hemos asociado con Kojima Productions en la adaptación cinematográfica live-action de Death Stranding, el aclamado videojuego de Hideo Kojima. Comparte tu emoción con nuestra nueva camiseta con el logo A24 inspirada en DS, que presenta una etiqueta tejida personalizada A24 x Kojima Productions”.

Ni Hideo Kojima ni la productora han emitido algún comunicado al respecto. A24 se ha ganado una buena reputación en los últimos años por ser la productora detrás de proyectos como The Whale y Everything Everywhere All at Once, películas que fueron reconocidas en la última ceremonia de los Premios Óscar. Ahora solo nos queda esperar al anuncio oficial de esta colaboración.

Pese a que por el momento no hay información oficial, rumores han señalado que la película de live action de Death Stranding no sería una adaptación de los eventos del juego, sino que contaría con una historia nueva y personajes nunca antes vistos. Esta información no fue del agrado de los fans, quienes han señalado que actores como Norman Reedus y Troy Baker no tendrían algún papel en esta adaptación. Sin embargo, por el momento no hay información al respecto.

Lo que sí sabemos, es que Kojima no será el director. Pese a que el desarrollador tiene un estrecho vínculo con el cine, esta adaptación no será su debut en Hollywood. Más allá de estos detalles, por el momento no hay más información respecto a este proyecto. Afortunadamente, la participación de A24 indicaría que la producción va por buen camino, y a lo largo del 2024 ya se darían a conocer detalles relacionados con los actores involucrados, y el director que tomará las riendas y mucho más.

Considerando que A24 ha trabajado con actores Emma Stone, Brendan Fraser, Joaquin Phoenix, Paul Mezcal, Mia Goth y más; así como directores como Ari Aster, los hermanos Safdie, y más, existe la posibilidad de que algunas de las mentes creativas más importantes del cine de los últimos años participen en la adaptación live action de Death Stranding.

Sin embargo, son los actores los que más le preocupan a los fans. Death Stranding cuenta con el talento de Hollywood. Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Nicolas Winding Refn, y más personas de renombre forman parte de este juego, y no verlos en la pantalla grande sería una decepción para más de una persona. Solo nos queda por esperar para ver cómo es que Hideo Kojima logra trabajar tanto en esta cinta, como en Death Stranding 2 y OD. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el rol de Kojima en la película de Death Stranding. De igual forma, puedes conocer más sobre OD aquí.

Nota del Editor:

A24 es la productora perfecta para Death Stranding. Pese a que esta compañía no es reconocida por aventuras a gran escala, sí lo es por historias humanas con un gran enfoque en los actores, algo que bien podría ser el enfoque de esta adaptación. Solo nos queda esperar.

Vía: A24