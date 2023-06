Hideo Kojima aclara su rol en la película de Death Stranding

Tal vez para algunos haya pasado desapercibido, pero hace algunos meses se anunció la producción de la película de Death Stranding, misma que se basa en el videojuego lanzado a finales del 2019. Desde ese preciso momento los fans pensaron que Kojima sería el director dado que es uno de sus sueños, y hasta hace nada ha aclarado estas cuestiones.

Mediante un mensaje en la plataforma de Twitter, Kojima ha comentado cuál es su papel en la película, comentado que será en cuestiones de producción como parte de su desarrolladora de videojuegos. Descartando así directamente que será el director de esta, aunque eso no significa que se saldrá de la esencia de los visto en el material original.

Aquí el mensaje:

Just to be clear, I am deeply involved in producing, supervising, plotting, look, design and content of the film adaptation of DS, just not in charge of directing.

