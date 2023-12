Pese a que Nintendo no ha confirmado la existencia del sucesor del Switch, la comunidad está ansiosa por conocer el siguiente hardware de la compañía. De esta forma, los rumores forman parte del día a día de estas personas. Es así que recientemente se dio a conocer cuándo será revelado el tan esperado Switch 2.

Por medio de sus redes sociales, Zippo, un famoso filtrador de Nintendo, señaló que la Gran N tiene pensado revelar de forma oficial el sucesor del Switch entre enero y principios de febrero de 2024, algo similar a lo que la compañía hizo con su consola actual. Sin embargo, por el momento no hay información que logre respaldar esta declaración y, por supuesto, la compañía japonesa no ha emitido un comunicado que afirme esto.

Si bien es cuestión de tiempo para la revelación de la siguiente consola de Nintendo, especialmente considerando que el Switch llegó al mercado en el 2017, esta posible revelación suena descabellada. Recordemos que en febrero siempre se lleva a cabo un Pokémon Presents, el cual en esta ocasión, de acuerdo con los rumores, nos daría un vistazo a un juego en la serie, por lo que las posibilidades de ver dos presentaciones que involucren a la Gran a principios de 2024 suena bastante complicado.

Junto a esto, Zippo no cuenta con un historial muy acertado en cuanto a se refiere a sus predicciones y filtraciones. De esta forma, muchos fans de la comunidad han tomado sus recientes declaraciones con pinzas. Si bien no se descarta que en el 2024 Nintendo por fin dé a conocer su siguiente consola, no muchos creen que este evento se lleve a cabo a principios del año.

Recordemos que la existencia del Switch 2 es algo que ha cobrado gran fuerza a lo largo de este año. Sin embargo, Nintendo ha señalado que aún tiene pensado ofrecerle soporte a su consola actual por un par de años más. Solo nos queda esperar y ver qué hará la compañía en un futuro. En temas relacionados, Jet Force Gemini y más juegos llegan al Switch Online. De igual forma, así se vería GTA VI corriendo en esta plataforma.

Nota del Editor:

El Nintendo Switch ya tiene los días contados, de eso no hay duda. Sin embargo, aún es muy pronto para que se revele la siguiente consola. Si tuviera que elegir una fecha, sería entre septiembre y noviembre del próximo año, si es que bien nos va. Todavía hay mucho contenido en camino a la consola actual, y no hay una necesidad económica de dar el siguiente paso, al menos hasta ahora.

Vía: Nintenderos.