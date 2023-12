Usuarios dicen que GTA 6 se vería así en Switch

La semana pasada fue todo un sin fin de noticias en el mundo de los videojuegos, lo primero que tuvimos tan solo al comenzar fue la revelación de GTA VI, juego que después de muchos años de espera llega con su primer avance que ha gustado a todo mundo, mucho más por la innovación gráfico. Y hablando de esto, la gente se ha preguntado cómo el juego se vería en otras consolas del mercado y con la idea en mente, han hecho una modificación bastante peculiar.

Liberaron una nueva versión del tráiler hecha por seguidores, misma que dentro del título establecen que es cómo se vería este título si fuese hecho para la primera PlayStation, y por lo que se ve, realmente esos gráficos poligonales recuerdan la era en que la gente disfrutaba de los primeros juegos en tres dimensiones. El video se pasó de persona en persona, hasta llegar con gente que se ha burlado de Nintendo Switch, mencionando que esa sería la versión ideal para la consola híbrida.

Aquí lo puedes ver:

GTA 6 for Nintendo Switch Trailer was just leaked Video Credit YT: Jushton pic.twitter.com/do8EdxwFxX — NikTek (@NikTekOfficial) December 9, 2023

Desde que básicamente salió a la venta, la consola de Nintendo se ha puesto en el foco de atención por no destacar en cuanto a poder gráfico, razón por la cual muchos de los juegos más exigentes del mercado no han podido salir en la misma, ni siquiera por tratarse de ports para PS4 y Xbox One. De igual manera, hay algunos que llegaron sorprendentemente al aparato, incluyendo a Nier: Automata, mismo que se lanzó el año pasado y tuvo un recibimiento cálido por parte del público.

Recuerda que Grand theft Auto VI está en desarrollo para PS5 y Xbox Series X/S.

Nota del editor: Normalmente quien hace ese tipo de bromas no ha ni de tener Nintendo Switch, pues hay juegos bastante ambiciosos que salen en esta última. Obvio no llega a nivel de poder de PS5, pero estaría curioso que Rockstar haga una versión de GTA VI pero ahora para el siguiente Switch.