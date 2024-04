Usuario permanece conectado al online de Wii U

Es bastante claro que el pasado 8 de abril Nintendo decidió dar el cierre definitivo a los servidores en línea de Wii U, lo cual ha dejado a algunos títulos inservibles en cuestión de porcentajes, en los ejemplos claros tenemos ni más ni menos que a Super Mario Maker, Super Smash Bros. y Mario Kart 8. Sin embargo, el que más sufrió es Splatoon, dado que se ha quedado sin su característica principal, y con esto en mente, un usuario se resiste en dejar ir a este shooter multiplater que se hizo querido por muchos en el mundo.

El jugador conocido como Lcd101 en la escena de este juego, ha hecho una jugarreta un poco extraña, dado que ha logrado permanecer en el lobby de espera de partida de este lanzamiento, lugar en el que aún puede obtener artículos especiales y hasta ver el cambio de escenarios que se hace cada hora con todo y el anuncio de las hermanas calamar. Pero claro, no puede intentar entrar a la partida, dado que ahí se le expulsará de inmediato por la clausura de los servidores.

El plan que tiene en mente es permanecer todo lo posible en línea, eso hasta que Nintendo force su salida o la electricidad falle y se vaya la la luz. Hasta el momento lleva 16 días estando en el lobby.

Day fifteen is upon us! The lobby staff have caught on, as I’ve been locked out of it… But I’m still online in the plaza and shops, even though Splatoon’s matchmaking (lobby) servers have officially gone down.

