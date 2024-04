Stellar Blade cambiará un mensaje racista

Stellar Blade está a solo unas horas de llegar a las manos de todos los jugadores, pero el título ya se ha visto en una fuerte controversia, una que no tiene que ver con el diseño de Eve, sino con un insulto racial. Si bien este mensaje ofensivo fue un error por parte de los desarrolladores, el equipo de Corea del Sur ha confirmado que ya están trabajando para remover este elemento.

En Xion, el hub principal de Stellar Blade, es posible ver un grafiti que dice “Hard”, el cual está junto a la R de una tienda. Separados, estos dos elementos son inofensivos. Sin embargo, al verlos junto se forma la frase “Hard-R”, que, para aquellos que no hablan inglés, no tiene algún significado, pero todos los que conocen este lenguaje, saben que esto hace referencia a un insulto en contra de la comunidad afroamericana.

De esta forma, Shift Up, los desarrolladores han revelado que ya están trabajando en un parche día de uno para Stellar Blade, el cual no solo corregirá este error, eliminando la palabra “Hard”, sino que también incluirá un New Game+. Todo esto, así como un par de mejoras, estarán disponibles en el lanzamiento de este esperado título. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La localización de dos elementos gráficos en Stellar Blade, uno cerca del otro, resultó en el uso no intencionado de una frase desagradable. Shift Up no tenía intención de crear este arte ofensivo y será corregido con la introducción del parche de día uno”.

Por lo mientras, te recordamos que Stellar Blade llegará a PlayStation 5 el próximo 26 de abril. En temas relacionados, ya puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, el título no sufrirá de algún tipo de censura.

Nota del Autor:

Después de pasar muchas horas en Xion, no me percate de este mensaje, pero no dudo que algunas personas encuentren este error como algo ofensivo. Esto deja en claro la importancia de compañías como Sweet Baby, las cuales se dedican a buscar este tipo de problemas, e informar sobre su importancia a los desarrolladores.

Vía: IGN