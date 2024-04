Ya sabemos cuándo Gears 6 será revelado

El próximo 9 de junio se llevará a cabo el anual evento de Xbox en verano. Además de nuevos vistazos a títulos como Indiana Jones and the Great Circle, Avowed, Ara: History Untold y Towerborne, todo parece indicar que en esta presentación por fin tendremos los primeros detalles de Gears 6, esto de acuerdo con uno de los actores de la serie.

Al final de Gears 5, los jugadores tienen que elegir entre salvar a JD o a Del Walker. Esto ha causado discusiones en la comunidad por años, y recientemente un fan le preguntó a Liam McIntyre, quien interpreta a JD Fenix, si su personaje estaba vivo o no en el canon oficial. Al respecto, McIntyre señaló que el próximo mes de junio tendríamos una respuesta. Esto fue lo que comentó:

“No tengo ni idea. Creo que @GearsofWar nos lo contará todo en junio”.

I have no idea. I think @GearsofWar tells us all in June. 🙂 https://t.co/jNxqbyTZMi — liam (@Liam_J_McIntyre) April 24, 2024

Hasta el momento, The Coalition, el estudio a cargo de esta serie, se ha mantenido en silencio sobre Gears 6, y actualmente no se ha confirmado la participación de esta franquicia en el evento de verano. Sin embargo, rumores han señalado que la siguiente aventura en este universo sería revelada en un par de meses.

Recordemos que Gears 5 llegó a Xbox One en 2019, y en 2021, The Coalition señaló que ya estaban trabajando con el Unreal Engine 5. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que Gears 6 esté disponible en algún punto del próximo año, y sea una de las cartas más fuertes en la librería de Series X|S. A diferencia de Halo, la franquicia protagonizada por Marcus Fenix ha gozado de un éxito rotundo, incluso cuando el desarrollo de la serie pasó de Epic Games a The Coalition.

Considerando que el próximo evento de Xbox se llevará a cabo el 9 de junio, no tendremos que esperar mucho para disfrutar del primer vistazo de Gears 6. En temas relacionados, pronto tendremos más información sobre este nuevo juego. De igual forma, la serie de Gears of War podría llegar a PlayStation 5.

Nota del Autor:

Gears of War es una de las series más amadas de Xbox. Mientras que Halo decepcionó a los fans con la última trilogía, la cuarta y quinta entrega de Gears son queridas por el público. De esta forma, Gears 6 tiene el potencial de ser uno de los grandes estandartes de Xbox en esta generación.

Vía: Liam McIntyre