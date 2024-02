Gears of War llegaría al PlayStation 5

El día de ayer se dio a conocer un reporte en donde se mencionaba que Microsoft estaba considerando llevar Starfield e Indiana Jones and the Great Circle a PlayStation 5, esto junto a los rumores de port de Hi-Fi Rush y Sea of Thieves a otras plataformas. Ahora, hoy se ha dado a conocer que la serie de Gears of War podría tener el mismo destino.

De acuerdo con Jeff Grubb, famoso insider de la industria, Microsoft estaría discutiendo la posibilidad de llevar Gears of War, una de las series que asociamos directamente con Xbox, al PlayStation 5. Esto fue lo que comentó al respecto:

“El otro que he oído que definitivamente está bajo consideración, no significa que vaya a suceder, pero está en conversaciones, es Gears of War. Gears of War está siendo considerado para esto”.

Al igual que la información que se proporcionó durante el fin de semana, Microsoft y Xbox se han mantenido en silencio, y por el momento no sabemos, oficialmente, qué sucederá con la marca de Xbox y sus propiedades. Sin embargo, en dado caso de que estos reportes se vuelvan una realidad, esto significaría que los usuarios del PlayStation 5 podrían disfrutar de una de las series más amadas de la industria en un futuro.

Recordemos que Gears of War comenzó como una serie desarrollada por Epic Games para el Xbox 360. En el 2014, Xbox compró la propiedad, y se reveló que en ese momento, la franquicia había superado las 22 millones de unidades vendidas, y había generado más de mil millones de dólares.

Desde entonces, The Collation se ha encargado de Gears of War, y nos han entregado dos entregas principales, así como un spin-off táctico y una remasterización de la primera entrega, títulos que han tenido una buena recepción por parte del público en general y la prensa. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que el siguiente juego estará disponible. En el 2021, el estudio mencionó que ya estaban trabajando con el Unreal Engine 5, aunque no hicieron alguna mención sobre un nuevo juego de la serie.

Junto a esto, en los últimos meses se ha rumoreado que una colección compuesta por los primeros tres títulos, así como el spin-off de Judgment, estaría en desarrollo para el Xbox Series X|S y, de ser cierto el reporte de Grubb, no se descarta la posibilidad de que este paquete esté disponible para el PlayStation 5.

Por el momento, solo nos queda esperar para conocer cuál será el futuro de Xbox y Gears of War. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la llegada de Starfield a PS5 aquí. De igual forma, esta es la razón por la cuál se rechazó la película de Gears of War.

Nota del Editor:

Veo más posible la llegada de Starfield a PS5 que de Gears of War. Si bien esta es una posibilidad que no se debe descartar, consideró que Xbox debe de mantener sus propiedades más importantes, como Halo y Gears of War, como sus exclusivas durante esta generación. Una vez que llegue el PlayStation 6, la idea de ver estas propiedades tan características de Xbox en la consola de Sony, tendría más sentido.

Vía: VGC