Por esta razón se habría rechazado la película de Gears of War

Las películas de videojuegos han estado tomando nueva relevancia en los últimos años, y eso se debe a que las productoras están priorizando la calidad de las mismas, esto lo hemos visto con los lanzamientos de Detective Pikachu, Uncharted y las dos de Sonic en los cines. Eso nos lleva a las constantes peticiones por pasar la franquicia de Gears of War al mundo cinematográfico, y desgraciadamente las propuestas que han dado en relación a la misma se han rechazado un par de veces.

Mediante un nuevo podcast en el que participan celebridades de los videojuegos, el creador de esta saga, Cliff Bleszinski, se ha tomado el tiempo para rememorar sus recuerdos con la IP, hablando de cómo estuvo el tema de desarrollo y de cómo ha surgido la primera idea detrás del juego en tercera persona. Y justo entre los datos curiosos se habló del primer intento de ir hacia la gran pantalla, dando a entender que si se aprobaba cierto detalle los fans iban a terminar odiando la adaptación.

El detonante para que no se aprobara la película fue que los productores querían hacer un producto familiar, quitando totalmente la violencia y groserías que caracterizan a la saga, y eso siempre ha sido elemento clave dentro de los juegos, por obvias razones los creadores se negaron a llevar el producto adelante. Se deseaba que la clasificación fuera PG-13 para obtener más dinero, pero eso a costa de que los personajes se abstuvieran de utilizar motosierras para cortar en la mitad a los Lotus.

(FYI) Cliff Bleszinski (Gears Of War Creator) said he rejected a PG-13 version of a proposed movie

"People wanted to see the chainsaw, they wanted to see Locusts getting cut in half, and that would make it rated R. [Executives] wanted to make a PG-13 version of it, and I'm like… pic.twitter.com/Hs1Ddks8uX

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) January 24, 2024