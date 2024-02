Microsoft planea lanzar Starfield para el PlayStation 5

Han pasado semanas en las que se ha estado hablando de un rumor en particular del mundo de los videojuegos, eso es justamente que Hi-Fi Rush y hasta Sea of Thieves de Xbox serán porteados a otros dispositivos, se habla concretamente de Nintendo Switch y también PlayStation 5. Y ahora esta información que se ha manejado por debajo de la mesa se sigue expandiendo, esta vez con un videojuego que había llegado como la máxima exclusiva, hablamos de ni más ni menos que de el último éxito de Bethesda.

Según fuentes que han decidido permanecer en el anonimato, Microsoft está planeando hacer un port de Starfield para la consola actual de Sony, el cual llegaría poco después de que se lance la última expansión llamada Shattered Space, con nuevo contenido para los fanáticos. Algo que llama mucho la atención, es el hecho de que se está haciendo supuestamente inversión en kits de desarrollo de PS5 para que puedan desarrollar la versión y que así los fans de Bethesda en Sony no se pierdan el juego.

Pero eso no es todo lo que se ha compartido, pues también se habla que desarrollos grandes del futuro podrían pasar por el mismo destino, eso incluye a Indiana Jones and The Great Circle, el cual está siendo creado por Machine Games, quienes han estado involucrados con el reinicio de Wolfenstein. Aunque es posible que sea un lanzamiento tardado como en el caso de Starfield, es decir, que se lance en Sony cuando haya pasado poco más de un año de haber aterrizado en Xbox y Game Pass.

Regresando a Hi-Fi Rush, las fuentes aseguran que el juego llega a más plataformas en el primer trimestre de este mismo año, apuntando a que Microsoft dará la noticia en pocas semanas más, y hace sospechar que podría darse la revelación durante el rumoreado Nintendo Direct de febrero. Sin embargo también podría tratarse de un Shadow Drop, y solamente se lanzaría un tráiler confirmando que ya se puede comprar en las consolas rivales que ahora pueden ser aliados.

Recuerda que Starfield está disponible en Xbox Series X/S y PC.

Vía: Xbox ERa

Nota del editor: Es ligeramente contradictorio que en su momento se juró y extra juró que los juegos de Microsoft Game Studios no saldrían en otras consolas y ahora hacen totalmente lo contrario. Bueno, al menos Hi-Fi Rush tendrá potencial para un lanzamiento físico, aunque no sea para las masas, me refiero a que seguro Limited Run lo pone a la venta.