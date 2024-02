Ex-empleado de Nintendo advierte sobre Palworld

El éxito que ha tenido Palworld en las últimas semanas es algo que ha causado una serie de conversaciones de todo tipo. Hay algunos que están felices y consideran que este es un buen juego. Sin embargo, hay otros que están más preocupados por las consecuencias que este título tendrá en la industria, como es el caso de un ex-trabajador de Nintendo.

Por medio de su canal de YouTube, Stephen Mortimer, quien trabajó en Nintendo durante 11 años, y participó en Mario vs. Donkey Kong y Mini Mario & Friends, el éxito el Palworld podría traer consecuencias negativas para la industria. Aquí se menciona que el trabajo de Pocketpair es 70% una copia de otros juegos, y el otro 30% son ideas que logran unir todo en un solo paquete.

Aunque Mortimer ha señalado que este juego tuvo resultados positivos, externó su preocupación al considerar que otras compañías pueden seguir este camino. Es decir, copiar elementos populares de otros títulos, y simplemente unirlos de una forma que tenga sentido. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Pero si tienes el código fuente y simplemente le pones una nueva apariencia, es bastante fácil. Y lo que estoy diciendo es: eso parecía bastante fácil ahora. Eso es un poco asqueroso. Si simplemente dices: Gracias Nintendo por esto, ahora es mío y pondré algo encima, es un poco extraño”.

Mortimer ha señalado que es completamente hacer un juego desde cero, y copiar un proyecto. El resultado final, al menos en el caso de Palworld, ha demostrado ser un éxito, puesto que encontramos rastros, no solo de Pokémon, sino de Breath of the Wild, Ark, Valheim, y otros títulos de sobrevivencia populares. Sin embargo, esta aproximación podría traer más problemas en un futuro.

Por el momento, se espera que The Pokémon Company demande a Pocketpair por romper los derechos de autor por el diseño de sus monstruos, algo que podría afectar el éxito de Palworld. En temas relacionados, prohíben hablar de este juego en Japón. De igual forma, Xbox ayudará al desarrollo de Palworld.

Nota del Editor:

Palworld es un caso muy extraño. En teoría, no hay algo especial que logre hacer resaltar este título, más allá de ser un buen juego. Sin embargo, la atención que ha recibido se debe, principalmente, al morbo del público por el juego que se parece a Pokémon, aunque en realidad no tiene mucho que ver con la propiedad de The Pokémon Company, más allá del diseño de sus monstruos.

Vía: Stephen Mortimer