Las primeras noticias de Gears 6 llegarán pronto

Desde hace años los usuarios no han tenido noticias relacionadas a la franquicia de Gears of War, y eso ha hecho sospechar que de momento Xbox no tiene idea de qué hacer con ella, pero también han surgido rumores de que sí hay algo planeado para la misma, pero que no es momento de hacer la revelación. No obstante, puede que este tiempo de silencio esté a nada de llegar a su fin, y que así la gente pueda conocer la sexta parte oficial de las aventuras de Marcus Fenix y compañía.

Durante el último episodio de Kinda Funny Xcast , la presentadora Parris Lilly hizo una predicción de que las noticias de este videojuego llegarían en el verano, una predicción que luego fue aparentemente verificada por el invitado, Jeff Grubb de Giant Bomb. Aclarando que el escenario principal de esta revelación puede darse en el típico evento que Xbox de manera anual, y podría ser la carta fuerte para terminar el año de la compañía, además de otros títulos como Hellblade 2 e Indiana Jones.

Acá lo mencionado:

Cuando mostraron el tráiler de Marvel 1943 en Unreal Engine 5 durante la GDC , en broma tuiteé ‘imagina cómo se vería Gears 6’ en Unreal 5, porque se veía muy bien. Y luego alguien de The Coalition hizo un pequeño subtweet críptico sobre eso, lo que animó mis oídos. Entonces, mi teoría de la conspiración es que lo promocionarás este año y luego probablemente sea un juego de lanzamiento para la próxima generación. Eso me parece tener sentido.

Esto respondió Grubb:

Diré que he escuchado que algunas cosas podrían estar sucediendo con Gears 6 este verano, así que creo que esa provocación suena bien”. Yo, Parris. Eso parece ser lo que podemos esperar.

Por su parte, esto se ha corroborado por Tom Warren:

"I've heard some stuff with Gears 6 might be happening this summer," says Jeff Grubb on the Xcast show. Correct. https://t.co/qzdYCvxHf1 pic.twitter.com/wbqF4IMwRJ — Tom Warren (@tomwarren) April 4, 2024

El año pasado se ha afirmado que la atención de The Coalition se ha centrado en este juego, por lo que es posible que veamos su primera revelación durante la siguiente presentación de Xbox, y que al fin dará felicidad a los fanáticos que jugaron con total felicidad a la quinta entrega de Xbox One. Sin embargo, esto tan solo se mantiene en predicciones, por lo que al final podría no mostrarse en los siguientes.

Vía: VGC

Nota del editor: Definitivamente valdrá la pena esperar para tener ese primer avance del juego, ya que muchos lo han esperado casi por media década, ya que el último juego se lanzó en el 2019. Entonces será el momento ideal para que esta franquicia de acción vuelva a la reñevancia.