Arrestan al hombre que amenazó de muerte a Nintendo

Como seguramente lo recuerdan, a finales del año pasado se canceló el Nintendo Live 2024, evento en Japón que le iba a dar a los asistentes la oportunidad de probar múltiples juegos de la compañía, y formar parte de torneos de Splatoon 3, esto debido a una amenaza de bomba. A un par de meses de este suceso, la policía de Kioto ha arrestado al hombre responsable de esto.

De acuerdo con The Gamer, la policía local de Kioto arrestó a un hombre en sus 20s el pasado 3 de abril, el cual ha sido señalado como el principal responsable de las amenazas de bomba en el evento de Nintendo Live 2024. Aunque por el momento se desconoce la razón detrás de este acto, se ha señalado que el culpable es un trabajador del gobierno local de la prefectura de Ibaraki.

Debido a las amenazas, Nintendo tuvo que cancelar casi por completo su evento planeado para diciembre del año pasado. Esto significó que el torneo de Splatoon 3 fuera suspendido. Sin embargo, no todo fue desechado, puesto que a principios de 2024 se publicaron los conciertos sinfónicos de The Legend of Zelda y Splatoon de forma gratuita en el canal de YouTube oficial de la compañía japonesa, aunque sin público.

Solo nos queda por conocer a qué tipo de consecuencias se enfrentará el responsable de las amenazas de muerte. En temas relacionados, Nintendo ha registrado un nuevo dock para el Switch. De igual forma, la serie de Mario & Luigi podría regresar en un futuro.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que el evento tuvo que ser cancelado. Afortunadamente, nadie resultó herido, y el responsable por fin está tras las rejas. Recordemos que en Japón este tipo de amenazas son comunes, y si bien no todas se hacen una realidad, algunos de estos terribles actos sí se llevan a cabo.

Vía: The Gamer