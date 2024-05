Tetris lanzará una nueva portátil

Durante los últimos años, 7-Eleven se ha adentrado en el mundo de los videojuegos. Todos recordamos la colaboración con Pokémon Go. Ahora, se ha revelado que veremos productos de Tetris junto a los Hot Dogs y Pizzas que encontramos en cada tienda, y eso incluye una consola totalmente nueva.

Por medio de un nuevo comunicado oficial, se ha revelado que 7-Eleven ha logrado una alianza con Tetris para crear playeras, gorras, y más productos de este estilo. Sin embargo, el producto más interesante es una consola portátil en forma de sorbete, la cual nos da la oportunidad de disfrutar de Tetris en cualquier lado. Esta es la descripción oficial:

“Con un título de Tetris con licencia oficial, este dispositivo de juego portátil Slurpee + Tetris te permite jugar el juego clásico mientras viajas, con una pantalla a todo color de 1,8 pulgadas. Pantalla que da vida a las formas y colores icónicos”.

La consola tendrá un precio de $30 dólares, y requiere de tres baterías AAA o un cable USB C, ninguno de los cuales está incluido. Por el momento, la colaboración entre Tetris y 7-Eleven solo estará disponible en Estados Unidos, y se desconoce si regiones como México o Japón recibirán algo similar en un futuro. Aunque la nueva colaboración ya está disponible, la consola aún no llega al mercado, pero estará disponible en este sitio.

Esta no es la primera colaboración de este tipo que realiza 7-Eleven, puesto que ya han colaborado con The Pokémon Company en el pasado. Será interesante ver cuál será el siguiente trabajo de este tipo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la colaboración con Pokémon Go aquí. De igual forma, 7-Eleven anuncia un refresco de Hot Dog.

Nota del Autor:

Más que la nueva consola de Tetris, me interesa la ropa que ofrecerán. Estos productos lucen bastante bien, y si bien parece que en México no tendremos acceso a esta colaboración, espero que en un futuro estos productos estén disponibles en nuestra región.

Vía: VGC