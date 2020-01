Pokémon Go anuncia una colaboración con 7-Eleven en México

Pokémon Go sigue siendo uno de los juegos móviles más populares a nivel mundial, y en México no es la excepción. Las Poké Paradas y Gimnasios se han convertido en un centro de reunión para los fanáticos de este título AR, sin embargo, hay zonas en donde estas instalaciones son escasas. Para nuestra fortuna, una colaboración con 7-Eleven resolverá este problema.

Así es, Pokémon Go tendrá una colaboración las tiendas de 7-Eleven en México. De esta forma, más de 1800 sucursales a lo largo de todo el país se convertirán en Poképaradas y Gimnasios. Pero eso no es todo, ya que en estas tiendas podrás obtener ítems, investigaciones de campo e incursiones EX únicas.

De esta forma podrás comprar algunas bebidas o dulces mientras capturar a Mewtwo, todo en un sólo lugar. Pokémon Go demuestra que es uno de los juegos móviles más rentables del año pasado, y con este tipo colaboraciones, 2020 será igual o más exitoso. En temas similares, un diputado de San Luis Potosí se encuentra organizando un torneo de Pokémon Go.

Vía: Pokémon Go