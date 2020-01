Así se vería Link al estilo de Dragon Ball

Link es uno de los personajes más icónicos de la industria de la videojuegos. A pesar de que todos conocemos su clásico traje verde, gracias a Breath of the Wild Nintendo está dispuesto a experimentar con diferentes estilos. Aunque aún falta para ver al héroe de Hyrule con un diseño nuevo, los fans han tomado la iniciativa y ahora podemos disfrutar de cómo se vería Link con diferentes estilos de animación.

Un fan ha tomado el diseño original de Link que podemos encontrar en Breath of the Wild, y lo ha modificado para hacerlo parecer que los artistas de obras como Naruto, Dragon Ball, Ghibli y Marvel, entre otros, han dibujado al héroe de Hyrule.

En temas similares, aquí puedes ver una interesante colaboración entre Breath of the Wild y Horizon Zero Dawn. De igual forma, aquí te mostramos un espectacular fan film de The Legend of Zelda.

Vía: Facebook