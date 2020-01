Esto es lo que pasa al combinar Breath of the Wild con Horizon Zero Dawn

Dos de los juegos más amados y aclamados de 2017 fueron The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Horizon Zero Dawn. Ambos títulos presentan mecánicas de juego y temas narrativos similares, así que normalmente son comparados constantemente.

Sin embargo, Victor Herranz, artista 3D en Gameloft, decidió hacer algo diferente. En lugar de comparar, ha creado una combinación entre Aloy y Link, dando como resultado estos increíbles renders en 3D.

Hablando de Horizon Zero Dawn, rumores apuntan a que este título de PS4 podría llegar a PC en el futuro cercano.

Vía: Victor Herranz