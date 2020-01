Ve aquí el espectacular fan film live-action de The Legend of Zelda

No es ninguna sorpresa que los fans de The Legend of Zelda han estado implorando por una adaptación live-action de esta longeva franquicia. De hecho, muchos de ellos ya tomaron la iniciativa y utilizando sus propias cámaras nos han traído algunos videos con resultados un tanto mixtos. Sin embargo, este último largometraje por parte del director Josh Mason es bastante impresionante.

Después de muchos meses de teasers y adelantos, The Legend of Zelda by Mason Studios finalmente debutó esta semana, y podría decirse que ya es la mejor adaptación live-action hasta el momento de la popular saga de Nintendo. Aquí abajo lo puedes ver por ti mismo:

Mason Studios es un estudio independiente de películas que se especializa justamente en este tipo de proyectos, así como cosplays y videos de música. Sin embargo, al principio de este largometraje podemos ver que esto se trata de una película hecha por los fans, para los fans, sin ganancia alguna para esta casa productora.

Fuente: Mason Studios