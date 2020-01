El set de LEGOs de Breath of the Wild es casi una realidad

Por el momento, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, no tiene ningún set de LEGO, pero muy pronto eso podría cambiar. Un proyecto de LEGO Ideas por parte de Hanwasyellowfirst que originalmente inició como un set de establos del popular videojuego, ahora ha alcanzado las 10,000 firmas y oficialmente está listo para la siguiente ronda de reseñas. Aunque nada garantiza que esto sea una realidad, sí estamos un paso más cerca de ello.

The qualification window for the 3rd 2019 review has now closed & 12 impressive designs have progressed to the next official review stage & now stand a chance of becoming official LEGO sets! ? Which do you hope will make it?

Check them all out in detail: https://t.co/eyOnN8avuS pic.twitter.com/ttvE3sfOxy

— LEGO® IDEAS (@LEGOIdeas) January 6, 2020