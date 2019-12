Pokémon GO! es uno de los juegos móviles más redituables del año

El 2019 ha sido un año bastante exitoso para la franquicia de Pokémon, pues no solo Sword and Shield ya se convirtieron en los juegos de Switch mejor vendidos de la historia, sino que Pokémon GO! también le ha generado una impresionante cantidad de dinero a Niantic, y ya es considerado como uno de los títulos móviles más redituables del año, y posiblemente de la década.

El juego debutó originalmente en 2016, y para octubre de este año ya le había generado $3 mil millones de dólares en ingresos totales, además de haber sido descargado 541 millones de veces. Ahora, en su hito más reciente, Pokémon GO! entró a un listado de los juegos más redituables de 2019, y de la década, por parte de App Annie, una firma electrónica de información móvil.

En cuanto a ganancias, Pokémon GO! quedó en sexto lugar de la lista, justo por debajo de Lineage M, mientras que Fate / Grand Order se coronó en primer lugar. Por otra parte, Clash of Clans se posicionó en primer lugar de ganancias de la década, y GO! quedó en octavo de la lista. Aquí el listado completo:

Top 10 juegos móviles de 2019 por descarga

Free Fire PUBG Mobile Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D My Talking Tom 2 Homescapes Stack Ball Call of Duty: Mobile

Top 10 juegos móviles de 2019 por ingresos

Fate/Grand Order Honour of Kings Candy Crush Saga Monster Strike Lineage M Pokemon GO Fantasy Westward Journey Clash of Clans Dragon Ball Z Dokkan Battle PUBG Mobile

Top 10 juegos móviles de la década por descarga

Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

Top 10 juegos móviles de la década por ingreso

Clash of Clans Monster Strike Candy Crush Saga Puzzle & Dragons Fate/Grand Order Honour of Kings Fantasy Westward Journey Pokemon GO Game of War – Fire Age Clash Royale

Fuente: Games Industry