Ya puedes comprar un Baby Yoda de tamaño real

Cuando The Mandalorian se estrenó en Disney+, nadie pudo predecir el éxito que tendría Baby Yoda con el público. Conocido simplemente como The Child, este personaje se robó el corazones de miles de personas, incluso de aquellas que no han visto la serie. Para nuestra fortuna, y detrimento de la cartera, una figura tamaño real de Baby Yoda ya puede ser tuya.

Gracias a una colaboración entre Sideshow y Legacy Effects, una figura 1:1 de Baby Yoda puede ser tuya por la módica cantidad de $350 dólares, o $6592.98 pesos. Esta pieza tiene un tamaño de 41.91 cm y, si la pides hoy, te llegará hasta tu casa entre agosto y octubre de este año.

Aunque $350 dólares puede verse como un precio bastante elevado, al menos no son los $5 millones de dólares que costó el títere original de la serie. Por otro lado, originalmente Baby Yoda iba a ser un Wookiee.

Vía: Sideshow