Baby Yoda originalmente iba a ser un Wookiee

The Mandalorian ya concluyó con su primera temporada hace un par de semanas, sin embargo, la serie sigue dando de qué hablar, y gran parte de esto tenemos que agradecérselo al adorable Baby Yoda, quien en algún punto, estuvo cerca de convertirse en otra especie de esta galaxia muy, muy lejana.

Durante su faceta de producción, y como suele suceder en muchas otras producciones, Baby Yoda pasó por una enorme fase creativa, en donde se presentaron numerosas ideas para su diseño. Una de las más populares parece haber sido un Wookiee, que incluso logró pasar a la etapa conceptual, pero eventualmente fue descartada debido a que se veía muy similar a un Ewok. Gail Simone, guionista de Birds of Prey, reveló lo siguiente por medio de un Tweet:

A source at Lucasfilms told me that in the first outlines of the Mandalorian, “Baby Yoda” was actually going to be a Wookiee and it made it to the concept art stage. But everyone seeing it just thought it was an Ewok, so they had to shift species.

Interesting trivia!

— GAIL SIMONE (@GailSimone) January 12, 2020