Taika Waititi confirma que Baby Yoda sí tiene un nombre real

Ahora que The Mandalorian concluyó con su primer temporada en Disney+, han surgido muchas preguntas sobre el futuro de Baby Yoda y nuestro protagonista, cuyo nombre ahora conocemos. Aparentemente, esta adorable criatura verde también tiene un nombre oficial, así lo ha confirmado el director del final de temporada, Taika Waititi, quien aún no está dispuesto a revelar el misterio detrás de su identidad.

En una entrevista con The New York Times durante los Golden Globes el día de ayer, Waititi confirmó que Baby Yoda sí tiene un nombre, pero tendremos que esperar para conocerlo.

I also asked Taika about Baby Yoda, since he directed the MANDALORIAN finale. “He’s not named Baby Yoda!” Taika insisted. There is a name yet to be revealed, and Taika knows it but won’t hint. “I’ll wait for Favreau to give that away.”

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 6, 2020