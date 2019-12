El final de The Mandalorian recibe calificación perfecta

Después de varias semanas llenas de emoción, aventura y acción, la primera temporada de The Mandalorian ha llegado a su fin, y la respuesta por parte del público es una de las mejores ha gozado el universo de Star Wars recientemente.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, el octavo y último episodio de la temporada, conocido como Redemption, ha obtenido una calificación perfecta de 100% con 14 reseñas de varios medios estadounidenses. Por el momento no hay una respuesta clara por parte de los fans, pero dudamos que este sea un caso estilo The Last Jedi con opiniones divididas. Con esto, The Mandalorian se posiciona en segundo lugar de las series más populares del momento con un 94% de aceptación por parte de los críticos, sólo por detrás de la cuarta temporada de The Expanse, la cual goza de un 100%.

Este no es el fin de The Mandalorian, la producción de la segunda temporada ya se encuentra en marcha, y veremos más sobre este western espacial en Disney+ a finales de 2020. Jon Favreau seguirá a la cabeza del proyecto, así que podremos esperar un nivel de calidad similar o mayor.

El futuro de The Mandalorian luce bastante interesante, especialmente considerando que Rian Johnson, director de The Last Jedi, podría dirigir un episodio de la segunda temporada. De igual forma, Disney ha considerado la posibilidad de crear una película basada en el personaje principal.

