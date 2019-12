Un joven Luke Skywalker podría aparecer en la serie de Obi-Wan

Uno de los proyectos de Disney+ más esperados por los fans de Star Wars, es la serie de Obi-Wan protagonizada por Ewan McGregor, quien previamente le dio vida al titular héroe durante The Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge of the Sith. Sin embargo, parece que este viejo maestro Jedi no será el único personaje conocido que veremos en la pantalla chica.

De acuerdo a fan scooper @DanielRPK, Disney se encuentra buscando a un actor para interpretar a un joven Luke Skywalker, aunque aún no se sabe qué tan joven será esta interpretación del protagonista de las cintas originales.

Aunque Disney no reveló los planes originales, se pensaba que esta serie inicialmente iba a ser una película al estilo de Rogue One y Solo, sin embargo, después de la mixta recepción de The Last Jedi y el mal desempeño de Solo en taquilla, este proyecto cambio dirección. Según el escritor de Kenobi Hossein Amini, la propiedad funciona mucho mejor como una serie debido a las complejidades que siguen al personaje en Tatooine.

Hablando de Star Wars, el final de The Mandalorian ha recibido una calificación perfecta por parte de la crítica. De igual forma, gracias a The Rise of Skywalker, Darth Revan se ha vuelto canon.

Vía: Comicbook