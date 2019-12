¿Darth Revan ya es canon en Star Wars?

Los rumores de una adaptación de Knights of the Old Republic al cine continúan. Recientemente se liberó la guía visual de The Rise of Skywalker, la cual menciona un nombre bastante interesante para todos los fans del juego de BioWare.

SPOILERS DE THE RISE OF SKYWALKER

Como sabrán, Palpatine tiene a su disposición una nueva línea de soldados conocida como los Sith Troopers. Lo interesante de esto, es que una agrupación de estos lleva el nombre de la 3a Legión de Revan, así es, el mismo del lord sith Darth Revan que vimos en Knights of the Old Republic.

Cuando Disney adquirió Lucasfilm, muchos de los juegos y libros ya no formaron parte del canon oficial, pero parece que la compañía del ratón está tratando de remediar esto con pequeños guiños a viejas historias. Ahora, no sabemos si este nombre se refiere al Darth Revan de Knights of the Old Republic, o es otro Revan, sin embargo, con rumores de una adaptación de este juego a la pantalla grande, esto suena a que es más que sólo una coincidencia.

Hablando de The Rise of Skywalker, la película ha tenido una semana bastante mixta, con críticas negativas y una buena apertura en el cine, aunque baja a comparación de otras películas.

Vía: Screen Rant