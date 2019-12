The Rise of Skywalker dominó la taquilla en su primer fin de semana

The Rise of Skywalker tal vez no obtuvo la recepción crítica que muchos esperaban, pero al menos logró dominar las taquillas de cine durante su primer fin de semana. A pesar de haber recaudado $175 millones de dólares a nivel mundial, esta cantidad es menor a la que lograron el episodio VII y VIII de la saga.

En comparación, Star Wars: The Force Awakens abrió con un récord de $247.9 millones de dólares. Star Wars: The Last Jedi abrió con $220 millones. La respuesta detrás de esta baja de recepción probablemente tenga mucho que ver con la percepción de los fans ante la dirección que Disney ha tomado a la saga.

Por otro lado, la crítica le ha otorgado calificaciones bajas a The Rise of Skywalker, a tal grado de ser considerada una de las peores de esta trilogía de secuelas. De igual forma, esta cinta ha causado un aumento en sitios pirata para ver de manera ilegal el final de la saga de los Skywalker.

Vía: ComicBook