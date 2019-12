The Rise of Skywalker ha obtenido calificaciones bajas de la crítica

No es secreto que The Rise of Skywalker no es una película perfecta, además de no ser el final que muchos de los fans de Star Wars esperaban. Por esta y otras razones, la cinta de J. J. Abrams actualmente cuenta con la calificación más baja de la saga en el sitio de CinemaScore, con una B+.

Las cintas originales de Star Wars no cuentan con una calificación en este sitio. El re lanzamiento de la franquicia de Abrams, The Force Awakens, obtuvo una A en CinemaScore en 2015, al igual que su secuela, The Last Jedi, dirigida por Rian Johnson, en 2017. Rogue One: A Star Wars Story, el primer spin-off de Disney-Lucasfilm fuera del saga episódica, también cuenta con una calificación similar.

The Rise of Skywalker recibió una calificación de B a través de CinemaScore, que encuesta a los espectadores que salieron en la noche de estreno para evaluar el atractivo y el éxito de la película. Solo la cinta animada Star Wars: The Clone Wars de 2008, que no forma parte de la saga episódica compuesta por los Episodios I-IX, tiene un CinemaScore más bajo, donde se clasificó con una B-. De igual forma, The Rise of Skywalker actualmente tiene una aprobación del 76% de los espectadores, de acuerdo con su puntaje total de audiencia en Rotten Tomatoes.

Cuándo J. J. Abrams fue cuestionado sobre la recepción negativa, esto fue lo que comentó:

“Es una locura que exista una norma que parece estar desprovista de matices: no se trata de Star Wars, se trata de todo … sabíamos a partir de esto cualquier decisión que tomamos, una decisión de diseño, una decisión musical, una decisión narrativa complacería a alguien e enfurecería a alguien más. Y están bien”.

