Esta es la razón detrás de la reducción de peso de Pikachu

Uno de los mayores misterios en la serie de Pokémon por fin se ha resuelto. Como sabrán, a lo largo de los años, varias criaturas de bolsillo han sufrido de algún re diseño menor, sin embargo, Pikachu es el más notorio, debido a que originalmente se mostraba un poco más gordo, pero con el paso de los años, vimos a este icónico personaje del anime y los videojuegos más esbelto.

Recientemente, Ken Sugimori, diseñador principal de la serie, le reveló al periódico japonés de Yomiuri que, el cambio de sufrió Pikachu se debió a que los animadores necesitaban un nuevo diseño que se acomodara a la rapidez y agilidad con la que fue retratado en el anime.

Eventualmente los juegos de la serie siguieron este mismo diseño para tener una uniformidad entre los dos medios, a tal punto de que en Pokémon X Y fue integrado que Pikachu dijera su nombre al entrar en batalla.

