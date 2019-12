Ya puedes jugar como Henry Cavill en The Witcher 3

La serie de The Witcher influyó para que miles de jugadores regresaran una vez más al fantástico mundo de The Witcher 3: The Wild Hunt. Algunos usuarios se tomaron las cosas más a fondo que otros, e incluso ya agregaron al Geralt de Henry Cavill al videojuego desarrollado por CD Projekt RED.

Sin embargo, este no fue el único actor en ser agregado al juego, pues Anya Chalotra, actriz que interpreta a Yennefer of Vengerberg en la adaptación de Netflix, también forma parte del juego, en su respectivo personaje claro.

Dicho mod no solo reemplaza los modelos de personaje, sino que también añade nuevas animaciones faciales, así como colores de cabello, nuevas texturas de toxicidad, y un nuevo atuendo para ambos. Si quieres descargarlo, aquí te dejamos el enlace.

Fuente: NexusMods