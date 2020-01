GTA IV ha sido removido de Steam

Grand Theft Auto IV ha sido removido de Steam, y todavía no está claro por qué. El día de hoy, los fans se empezaron a dar cuenta que el título ya no estaba disponible en la plataforma. Aún es posible visitar su página, pero la opción de comprarlo ha sido desactivada. Al momento de escribir esta nota, Rockstar Games no ha hecho ningún comentario al respecto.

Grand Theft Auto IV has been delisted on Steam for whatever reason.https://t.co/nOwEpDwv6f

Episodes from Liberty City is still available https://t.co/30UJN5noQc pic.twitter.com/vg7WkHAQmJ

— Pixelbuster (@Nitomatta) January 10, 2020